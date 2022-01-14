В мэрию Томска нагрянули силовики
Томск, 14 января, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Информация о выемке документов в одном из департаментов мэрии города Томска появилась сегодня, 14 января.
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в телеграм-канале мэрии появился комментарий и. о. начальника департамента архитектуры и градостроительства Сергея Чикова о работе силовиков.
«Действительно, компетентные органы затребовали в городском департаменте архитектуры и градостроительства документы, связанные с деятельностью одной из коммерческих компаний Томска», — подчеркнул Чиков.
Более подробную информацию он не сообщил, ссылаясь на то, что «это является компетенцией других структур».
В настоящее время департамент и все его сотрудники работают в штатном режиме, подытожил Чиков.
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