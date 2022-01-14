В Новосибирской области бензин подорожал на 0,4%
Новосибирск, 14 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области на прошедшей неделе зафиксировано повышение потребительских цен на бензин. Об этом сообщил Новосибирскстат.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
АЗС
Так бензин марок АИ-98, АИ-95 и АИ-92 подорожал на 0,4%, дизельное топливо - на 0,1%.
На новосибирских АЗСбензин марки АИ-92можно было купить по цене от 44,44 до 46,00 руб. за 1 литр, маркиАИ-95 — от 47,47 до 49,50 руб., марки АИ-98 — от 56,40 до 59,50 руб., дизельное топливо— от 55,65 до 61,05 руб. за 1 литр.