Новосибирск, 14 января, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Новосибирской области на прошедшей неделе зафиксировано повышение потребительских цен на бензин. Об этом сообщил Новосибирскстат.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM АЗС

Так бензин марок АИ-98, АИ-95 и АИ-92 подорожал на 0,4%, дизельное топливо - на 0,1%.

На новосибирских АЗСбензин марки АИ-92можно было купить по цене от 44,44 до 46,00 руб. за 1 литр, маркиАИ-95 — от 47,47 до 49,50 руб., марки АИ-98 — от 56,40 до 59,50 руб., дизельное топливо— от 55,65 до 61,05 руб. за 1 литр.