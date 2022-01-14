Нальчик, , 14:21 — REGNUM В Кабардино-Балкарии снижаются показатели заболеваемости коронавирусом. В настоящее время прирост составляет около 80 человек в сутки. Однако в случае распространения нового штамма вируса «Омикрон» власти региона ожидают до 500 заболевших в день. Об этом заявил глава республики Казбек Коков 13 января в ходе заседания оперативного штаба.

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«Мы должны быть готовы к новому вызову. «Омикрон» имеет свойство более быстрого распространения, то есть, заболеваемость будет намного выше. По нашей республике ожидаем до 500 человек в день, то есть увеличение в 5−6 раз», — цитирует главу субъекта РФ его пресс-служба.

По словам Кокова, власти готовятся противостоять новому штамму. Для этого будет увеличено количество тестируемых. Это будет возможно осуществить за счет мобильных пунктов тестирования, устанавливаемых в пунктах массового пребывания граждан.

Кроме того, с учетом того, что новый штамм якобы не вызывает существенных осложнений и переносится больными достаточно легко, потребность в новых местах в ковидных госпиталях не должна резко возрасти. Тем не менее, как отметил Коков, будут предприняты меры по развертыванию новых коек в случае необходимости.

Так, в настоящее время создано 710 ковидных коек в четырех госпиталях, занято из них на 14 января 565. В случае необходимости можно «абсолютно безболезненно удвоить» число мест, сообщил Коков.