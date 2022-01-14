Москва, 14 января, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Некоторые страны проявляют по меньшей мере интерес к налаживанию контактов с организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил 14 января на пресс-конференции, говоря о возможностях расширения ОДКБ.

Odkb-csto.org Флаги стран участниц ОДКБ

Он напомнил, что в уставе организации записано: все желающие присоединиться должны изложить такую просьбу. Кроме того, ранее был подписан протокол, предусматривающий институты партнёра и наблюдателя помимо полноправного членства в объединении.

«Интерес как минимум к налаживанию контактов есть», — сказал Лавров.

В настоящее время члены ОДКБ — это Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Как сообщало ИА REGNUM, Лавров также не исключил, что Запад может ввести против России санкции за миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане.

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