Варшава, , 14:20 — REGNUM 14 января девять человек были задержаны в Польше пограничниками по факту незаконной миграции из Белоруссии. По данным следователей, группа организовывала перевозку мигрантов из приграничных белорусско-польских территорий в Германию. Об этом передает пресс-служба Пограничной службы Польши.

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Прокуратура Польши уже предъявила задержанным обвинения в участии в организованной преступной группе и нарушении законов о незаконном пересечении границы. Четыре человека были временно арестованы, остальные подозреваемые остаются под наблюдением полиции.

По версии следствия, организаторам группы неизвестные перечислили более 8 миллионов 700 тысяч евро. Исполнители получили более 4 миллионов 300 тысяч евро. На возможные штрафы было предусмотрено в общей сложности более 475 тысяч евро и 30 тысяч долларов наличными.