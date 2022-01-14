Кострома, 14 января, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Ветеран Великой Отечественной судится с костромским домом-интернатом из-за пенсии. Об этом сообщает прокуратура Костромской области.

Заволжский дом-интернат

По информации надзорного органа, в октябре 2021 года пожилой мужчина расторг договор на социальное обслуживание с Заволжским домом-интернатом для престарелых и инвалидов. Однако, работники учреждения не стали сообщать об этом в Пенсионный фонд и продолжили получать деньги за услугу. В результате за ноябрь и декабрь 2021 года с ветерана удержали 62 тысячи рублей.

После проведённой проверки мужчине вернули средства. Кроме этого, прокуратура подала иск в суд с намерением взыскать в пользу ветерана компенсацию морального вреда. Бездействие должностных лиц лишило пожилого человека «значительной» части дохода и заставило переживать на протяжении нескольких месяцев.