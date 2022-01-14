Багдад, , 14:26 — REGNUM Штаб-квартира партии спикера иракского парламента Мухаммада аль-Халбуси подверглась обстрелу со стороны неизвестных боевиков. Об этом сообщает информационное агентство Shafaq.

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

По данным журналистов, инцидент произошёл в пятницу, 14 января, в центральном районе Багдада аль-Ахдамия.

Офис партии «Такаддум» был обстрелян из самодельной реактивной системы залпового огня через несколько часов после того, как неизвестные атаковали посольство США в «Зелёной зоне» Багдада.

Как заявили в партии, в результате нападения никто не пострадал, службы безопасности расследуют инцидент. У офиса партии размещены подразделения специального назначения армии и полиции Ирака.

«Ситуация стабилизировалась, нет никаких потерь. В настоящий момент — армия и полиция находятся перед штаб-квартирой партии», — цитирует заявление партии Shafaq.