Чита, 14 января, 2022, 14:19 — ИА Регнум. Наркоситуация в Забайкалье продолжает оставаться напряженной. За 2021 год сотрудниками полиции на территории Читы, Краснокаменска и Борзи на 401 здании выявлено 583 незаконных надписей с рекламой пронаркотического содержания. За год произошел рост практически в два раза (за аналогичный период 2020 года их было 346). В 2021 году устранена 531 надпись на 360 зданиях, сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Забайкальскому краю Лариса Иванова. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона.

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«За 2021 год на сайт Роскомнадзора поступило 411 заявок, содержащих сведения рекламного характера o сбыте наркотических средств и психотропных веществ. По результатам рассмотрения заявок, на 189 сайтах утверждено наличие материала с противоправным контентом, все эти сайты были заблокированы. Также за 2021 год установлено семь лиц, которые занимались пропагандой наркотических средств в сети интернет. Это все жители Забайкальского края. На них составлены протоколы об административном правонарушении», — сказала Лариса Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, за 5 месяцев 2021 года в Забайкалье было зарегистрировано 576 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ.

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