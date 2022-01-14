Москва, 14 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. В настоящее время сотни военнослужащих из США и Великобритании находятся на Украине. Об этом 14 января на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИА REGNUM Сергей Лавров

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«Военнослужащие зарубежные там есть и много. Не в тысячах измеряется, как кто-то иногда по ошибке говорит, но там несколько сотен американцев, британцев и прочих», — уточнил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что поставки Западом вооружений украинской стороне подталкивают Киев решить конфликт в Донбассе военным путём.

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«Мы прекрасно понимаем, что всё, что делает Запад в плане накачивания этой власти (Украины) оружием, создает у неё дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины», — сказал российский министр, подчеркнув, что российской стороне по понятным причинам «это абсолютно неприемлемо».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Великобритания решила усилить оборонную помощь Украине, дав ей возможность защиты от возможного нападения России.