Кемерово, , 14:15 — REGNUM В Новокузнецка суд вынес обвинительный приговор 32-летнему и 61-летнему мужчинам за кражу креста с места захоронения венгерских военнопленных. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Кладбищенский крест Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Установлено, что в сентябре 2021 года мужчины спилили металлический крест на месте захоронения венгерских военнопленных в Заводском районе Новокузнецка. Памятник является объектом культурного наследия муниципального значения. Сумма ущерба составила более 56 тысяч рублей. Вину они признали, пояснив, что спилили крест и сдали в приёмный пункт за 2400 рублей. Деньги они поделили и потратили. Фрагменты креста полицейские обнаружили и изъяли.

Каждый из них приговорён к 1 году 8 месяцам условно с испытательным сроком два года.