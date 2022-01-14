Москва, 14 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Минюст Росси борется с выводом денег за границу и ищет возможность прикрыть вывод денежных средств по исполнительным листам, по так называемой «молдавской схеме» на зарубежные счета, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Publicdomainpictures.net Вывоз капитала

«Недобросовестные участники рынка пользуются тем, что российские банки по решению суда обязаны перевести денежные средства зарубежному контрагенту по данным документам, даже если сомневаются в их подлинности, прозрачности перевода или имеют подозрения в отмывании денег.

Позднее мошенники схему доработали и дополнили, и стали использовать исполнительные подписи нотариусов и исполнительные решения по трудовым спорам.

Дело ещё и в том, что если средства по таким исполнительным документам поступают в другие кредитные организации внутри России, то принимающий банк при подозрении может произвести проверку и принять меры, но что касается заграничного банка, то конечно он сотрудничать не будет.

Данная так называемая «молдавская схема» остается очень популярной и наносит огромный вред экономике России.

По данным Банка России, только в период между 2010 и 2014 годом через исполнительные листы, в том числе поддельные из России, незаконно было выведено более $16 млрд.

По сведениям регулятора, за 2020 год объемы по этой схеме выросли более чем на 50% до 25,5 млрд рублей годом ранее. А только в первом полугодии 2021 года переводы выросли с 18 до 20 млрд рублей. Так что масштаб проблемы колоссальный, и её надо решать.

Банки поддерживают предложение Минюста и ЦБ РФ, ведь сейчас вся ответственность лежит на них. Однако надо понимать, что данное изменение в законопроект Минюста будет работать при сочетании с другими решениями.

Ведь проблема более масштабна, так как касается не только компаний мошенников, но и всех тех, кто бездействует или даже возможно пособничествует — коррумпированные судьи, нотариусы и сотрудники ФССП.

Тем более, что в последнее время увеличились объёмы с исполнительными документами и внутри страны. Сейчас надзор по оценке мошенничества целиком лежит на банке, поэтому крайне важно решить вопрос использования ими базы данных ФССП для получения дополнительных сведений для проверки и контроля за процессом взыскания со стороны, а также обязательную проверку подлинности исполнительных документов специальными организациями.

С другой стороны, запрет или затруднение переводов по исполнительным документам нанесёт вред российским компаниям.

Ведь есть не только недобросовестные организации, но и порядочные отечественные контрагенты, с которыми иностранные компании могут просто отказаться работать, так как не смогут при неблагоприятных исходах получить на свой расчетный счет деньги от российского должника.

Задача противодействовать отмыванию денег и выводу их за рубеж, безусловно, важная, но надо вопрос прорабатывать осторожно и комплексно. К сожалению, может создаться ситуация, когда плохих наказываем, а хорошим ухудшаем бизнес процессы.

Но проблема есть, и что-то делать с ней конечно необходимо, ведь она отражается на экономике и инвестиционном климате России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минюст и РФ разработали законопроект о запрете перевода средств по исполнительным листам на заграничные счета. Проект разработан и отправлен на межведомственное согласование.

Центральный Банк совместно с участниками рынка ещё в 2019 году готовили и обсуждали данное внесение изменений в законодательство. Однако тогда идея была раскритикована, но работа не остановлена.

Читайте также: В России хотят поставить заслон незаконному выводу денег за рубеж