Саратов, , 14:15 — REGNUM В Саратовской области в связи с ухудшением погодных условий объявлено штормовое предупреждение. По данным метеослужб, во второй половине ночи, утром и первой половине дня 15 января в отдельных районах южной части региона ожидается очень сильный ветер, порывами до 25 м/с, метель, снежные заносы.

Метель Goodfon.ru

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В ночь на 15 января температура воздуха составит —2…—7°C, на северо-востоке области местами похолодает до —13°С. Днем обещают около 5 градусов мороза с дальнейшим понижением температуры до —7…—12°C. Ожидаются метель, гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Сочи в горах выше 1000 м сохраняется лавиноопасность в период с 18:00 14 января до 18:00 16 января.

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