Родионово-Несветайский район, , 14:12 — REGNUM В Ростовской области завершены работы месте пожара на молочном комбинате. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 14 января.

Пожар Http://76.mchs.gov.ru/

В 13:42 мск объявлена полная ликвидация пожара, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что площадь пожара, вспыхнувшего утром 14 января, составила 800 кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. На месте происшествия работали четыре звена газодымозащитной службы, а также 56 человек и 19 единиц техники.

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