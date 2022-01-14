Родионово-Несветайский район, Ростовская область, 14 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Ростовской области завершены работы месте пожара на молочном комбинате. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 14 января.

Http://76.mchs.gov.ru/ Пожар

В 13:42 мск объявлена полная ликвидация пожара, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что площадь пожара, вспыхнувшего утром 14 января, составила 800 кв. метров. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. На месте происшествия работали четыре звена газодымозащитной службы, а также 56 человек и 19 единиц техники.