Москва, 14 января, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Законопроект о QR-кодах пока не включен в план работы Госдумы на весеннюю сессию, то есть до августа 2022 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 января, это следует из проекта постановления Госдумы «О примерной программе законопроектной работы Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации в период весенней сессии 2022 года».

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

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Заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что рассмотрение законопроекта о медсертификатах отложено, вызвало широкий общественный резонанс. При этом правительство подготовило свои поправки ко второму чтению законопроекта.

Вместе с тем спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале объявил о том, что законопроект QR-кодах «будет снят с рассмотрения».

Решение примет Совет Думы, заседание состоится 17 января.

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