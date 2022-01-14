Сыктывкар, , 14:10 — REGNUM В Ухте в новую волну пандемии COVID-19 привлекут волонтеров из числа студентов-медиков, сообщает минздрав республики.

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«Новая волна коронавируса грозит увеличить нагрузку на амбулаторное звено, в связи с этим потребуется больше кадров. Студенты помогут врачам в поликлиниках города: будут отвечать на звонки пациентов в колл-центрах и разносить лекарства для болеющих на дому», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Коми сделал неутешительный прогноз по распространению коронавируса.