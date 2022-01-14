Дейр-эз-Зор, Сирия, , 14:15 — REGNUM Подразделение сирийской армии попали в засаду, устроенную боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). Об этом сообщает ANHA-news.

По данным журналистов, в результате нападения погибли трое военнослужащих и ещё пятеро человек получили ранения разной степени тяжести.

Отмечается, что инцидент произошёл на окраине города Аль-Кашма в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. За нападением стояла одна из «спящих ячеек» ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

С начала 2022 года число потерь в рядах вооружённых сил Сирии и правительственного ополчения составило 15 человек убитыми и более 30 ранеными.