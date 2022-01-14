Уфа, , 14:07 — REGNUM Около одной тысячи человек остались без теплоснабжения из-за аварии на трубопроводе в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

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Днем 14 января сотрудники спасательного ведомства получили сообщение о том, что в городе Белорецке из-за изношенности участка на трубопроводе центрального отопления, произошло аварийное отключение теплоснабжения.

Прорыв произошел на пересечении улиц К. Маркса и Ф. Алексеева.

«В зону отключения теплоснабжения попадают 10 МКД (980 чел.) и 1 СЗО: детский сад № 29 (детей забрали родители)», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы, задействовано девять человек и четыре единицы техники. Планируется заменить пятиметровый участок трубы. Работы планируется завершить в 18:00 часов.