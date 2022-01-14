Омск, , 14:05 — REGNUM Ухудшение погодных условий ожидается в Омской области, сообщили ИА REGNUM в региональном ГУ МЧС, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Метель Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

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По данным синоптиков, днём 15 января в регионе прогнозируются снег, мокрый снег, метель. Порывы ветра будут достигать 17−22 м/с.

В отдельных районах прогнозируется отложение мокрого снега. На дорогах местами гололедица, снежные заносы, потепление.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные службы Омска готовятся к метели и потеплению.

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