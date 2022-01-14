Санкт-Петербург, 14 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Строительные компании Санкт-Петербурга за 2021 год выставили на продажу большое количество жилья на территории примыкающих к мегаполису районов Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные местных строительных компаний, сообщает «Деловой Петербург».

Строительство

Так, «Петербургская недвижимость» (Setl Group) на рынок недвижимости Петербурга и пригородных районов в 2021 году вывела 4,9 млн кв. м жилья. При этом почти половина этого объема приходится на пригород. Наиболее популярными локациями в этом плане стали Бугры-Мурино, Всеволожск, Колпино и Янино. Доля жилья комфорт-класс также увеличивается в этих населённых пунктах.

Объемы строительства в Петербурге и пригородах вернулись к допандемийным показателям. Прирост по сравнению с 2020 годом составил 48%. Статистика строительства за 2021 год догнала показатели 2018 года, которые составляли 4,8 млн кв. м.

«Тогда было достаточно тяжело — переход на новые правила финансирования (эскроу-счета) и начало пандемии, когда многие девелоперы приостановили вывод проектов. Поэтому сейчас мы просто возвращаемся к стандартным для рынка объёмам», — пояснил директор по продажам компании «Самолёт Санкт-Петербург» Максим Зорин.

Девелоперы Санкт-Петербурга за 2021 год приобрели 900 га земли для строительства жилой недвижимости. Петербургские компании стали чаще выкупать городские земли под строительство жилых комплексов.