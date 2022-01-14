Москва, , 14:04 — REGNUM Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов потребовал от Минздрава разъяснить порядок вакцинации подростков, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Вакцинация Николай Хижняк (с) ИА REGNUM

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«Минздрав должен дать четкие разъяснения по вопросу вакцинации детей во избежание перегибов и протестов на местах, тем более что профильный приказ ведомства не исключает двойных трактовок», — считает Миронов.

Он подчеркнул, что вакцинация детей от коронавируса должна быть добровольной, отказ от нее не должен приводить к ограничению прав.

В регионах уже поручили школам оповещать родителей и формировать списки на вакцинацию, однако, по мнению парламентария, сильно «хромает» грамотная разъяснительная работа с людьми.

«В чатах учителей и родителей уже мелькает информация, что якобы нужно срочно записываться на прививку, поскольку отказников будут переводить на дистант. Что это: провокация или речь о действительных планах местных чиновников? Так или иначе, уже провоцируется ненужный негатив и нервозность, уже повторяются ошибки старые ошибки!» — возмущен Миронов.

Ранее глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина для подростков «Спутник М» поступит в гражданский оборот на следующей неделе.

В декабре 2021 года Минздрав включил вакцинацию подростков от COVID-19 в календарь прививок по эпидпоказаниям, но сделал оговорку о её добровольности.

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