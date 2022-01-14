Эр-Рияд, , 14:03 — REGNUM Российский гонщик Дмитрий Сотников, выступающий за команду «КАМАЗ-Мастер» стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачёте грузовиков. Об этом 14 января сообщает ИА REGNUM.

Грузовик команды «КАМАЗ-мастер» Daniel Galleguillos

Сотников выиграл заключительный, 12-й этап длиной в 164 км, преодолев дистанцию за 1 час 42 минуты и 41 секунду. Вторым стал чех Мартин Мацик, третьим — ещё один гонщик «КАМАЗ-Мастера» Эдуард Николаев.

Для Сотникова эта победа стала второй на «Дакаре». В 2021 году он впервые занял первое место на ралли-марафоне.

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