Москва, 14 января, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Москве ведущие российские эксперты приняли участие в первом круглом столе ЭИСИ этого года на тему: «Протесты в мире: требования, ход, итоги». На встрече обсудили социальные, экономические, политические и психологические причины протеста, а также внутреннюю динамику и методы урегулирования народных волнений. Модератором встречи выступила заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

Pixabay.com Акция протеста

Открывая работу первого в этом году круглого стола, она представила результаты исследования протестов за 2021 год, где автор выделила три основных триггера протестов: антиковидные меры, социально-экономические и политические проблемы. Это лишь условные типы, потому что для эскалации волнений необходимо подключение новых групп с иными интересами. Эксперт подчеркнула, что если рассматривать итоги народных волнений, где фактором вспышки выступили ограничительные меры в период пандемии, то в большинстве случаев правительство не изменяло политику в области антиковидных мер.

Иная ситуация наблюдается, когда спусковым крючком для протестов выступают социальные и экономические проблемы. В этих случаях правительство скорее идет на уступки, и, выполняет в том числе и политические требования, как это произошло в начале года в Казахстане. Политические же протесты являются крайне разнородными (Польша, Белоруссия, Мьянма, Россия, США), однако, как показал прошлый год, все эти яркие несогласия оказались непродолжительными, закончившись весной 2021 года. Как в России, где после января-февраля оппозиция полностью отказалась от протестной активности.

Ковидный след в причинах протестов в 2021 году увидел и руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов. Он утверждал, что пандемия оказала сильное влияние на общественную напряженность, поэтому все протесты прошлого года можно назвать ковидными. Это ответ на бой с пандемией, который влечет за собой снижение качества жизни. В этой связи происходит неприятие практик государственного регулирования.

Одним из способов снижения градуса ковидной протестной активности, по мнению эксперта, является умение отвечать на запрос о простоте и искренности. Например, в России образ современного политика включает в себя народность и умение вести диалог на всех уровнях. Вторым немаловажным фактором является налаженная работа системы обратной связи.

В ее отсутствии, протест, по аналогии с капустой, будет порождать кочерыжки — новые факторы протестной активности:

«В России в системе обратной связи достигнуты существенные успехи. От волнений, связанных с необходимостью высказаться, только для того, чтобы высказаться, мы надежным образом защищены. Год ковидных протестов по всему миру показал, что российское государство достаточно гибко отвечает на вызовы, что препятствует перерастанию общественного недовольства в масштабные протесты», — подытожил свое выступление Глеб Кузнецов.

Продолжая говорить о природе протеста, исполнительный директор АНО «Центр общественно-политических проектов и коммуникаций» Никита Тюков отметил черты, характерные для народных возмущений в прошлом году. По мнению эксперта, они становятся все более быстрыми, экстремальными и агрессивными, а с точки зрения смыслов — более абстрактными и содержательно нищими. Иными словами, это уже не радикальный политический протест с запросом на смену системы, а бунт с достаточно примитивными требованиями:

«В любой из современных стран достаточно проблемных точек, чтобы их разбередить. Социально-экономическая тема — почти всегда проблемная, но варианты решения у протестующих есть далеко не всегда. Создается впечатление, что люди, организующие протест, независимо от того, искренни ли они в своих убеждениях или делают это за зарплату, стали идейно нищими и слабыми. В их арсенале остаются самые простые предложения из разряда «не хотим жить плохо, хотим жить хорошо», они указывают на предполагаемого виновника и требуют его отставки. Но разве после его отставки станет лучше?» — сказал эксперт.

Также спикер обратил внимание на то, что кроме внутренней стороны протеста, необходимо рассматривать и ситуацию вокруг него. Он подчеркнул, что в современном мире политическая система любого государства не замкнута ее границами — влияние со стороны есть и часто оно деструктивное. Например, в обсуждение ситуации в Казахстане оперативно включились мировые медиа, часто манипулируя картинкой.

Тему освещения протестов в медиа продолжил член Научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, профессор факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло. Эксперт поделился наблюдением о том, что к январским событиям в Казахстане почти отсутствовала пропагандистская информационная подготовка. В классической схеме «подогрев» народного недовольства начинается с формирования медиафона, первых «вбросов» и появлений тематических групп в соцсетях. В Казахстане же наоборот — медиа подключились уже в разгар переворота.

«С этой точки зрения Казахстан является очень опасным прецедентом, ведь получается, что мы имеем дело не с протестом, а с вооруженным мятежом, подготовленным заранее определенными частями казахстанской элиты. Я не исключаю, что подготовка прошла не без поддержки западных разведок. Важно, что большая роль в этом протесте была отведена не гражданам, а вооруженным криминальным группировкам. Очевидно, что протест появился в готовом виде. Триггером, конечно, послужило опрометчивое решение с повышением цен на газ, на которое мгновенно отреагировали запуском готового протестного механизма», — прокомментировал Андрей Манойло.

Михаил Ремизов, президент Института национальной стратегии, обратил внимание на ключевую роль России и президента Путина в разрешении конфликта через активизацию механизмов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ):

«Это серьезный аргумент в пользу жизнеспособности этой организации, потому что до сей поры ОДКБ выглядел как Таможенный союз в первый период своего существования. И сейчас есть шанс, что ОДКБ станет реальной военной организацией, и этим шансом надо воспользоваться. Мы понимаем, что сейчас эта организация далека от того, чтобы иметь единые системы военного управления. Их нужно развивать, пользуясь текущей актуальностью», — предположил он.

Эксперт также продолжил, что в России сейчас наблюдаются новые процессы выстраивания внешнеполитических отношений. Попытка говорить о своих интересах, «красных линиях» и безопасности актуальна не только в диалоге с оппонентами, но и с союзниками. Михаил Ремизов добавил, что одним из государственных приоритетов нашей страны должна стать экспертиза внутриполитических процессов на постсоветском пространстве: необходима выстроенная система российского влияния, политика присутствия российского языка и защита российских интересов.