* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:59 — REGNUM В Афганистане одновременно с началом акций протеста за освобождение Махдума Алама Раббани, одного из ведущих командиров «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) узбекского происхождения, протестующие в городе Меймене, административном центре провинции Фарьяб, разоружили талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштунов.

В Афганистане Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам очевидцев, узбекские солдаты также захватили военную технику талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)-пуштунов, пишет «8 Собх».

Сообщается, что ситуация в Меймене нормальная, но повсюду можно увидеть военных.

Тем временем губернаторы провинций Фарьяб, Джаузджан, Сарипуль, Саманган, командир 209-го армейского корпуса «Фатах» и родственники Алама Раббани отправились в Балх, чтобы освободить его.

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В настоящее время в городе Меймене объявлено военное положение.

Силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контрольно-пропускные пункты на улицах Меймене для обеспечения общественной безопасности.