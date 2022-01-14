Москва, 14 января, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Главная причина рекордного уровня товарооборота между Россией и Китаем в том, что Китай отчаянно нуждается в продовольствии, заявил корреспонденту ИА REGNUM владелец бренда MukaMuka Дмитрий Кочетков.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги России и Китая

«Плодородных земель с каждым годом становится все меньше, почвы истощаются и не могут давать урожая. Это порождает и повышает спрос. Выход — импортировать зерно, масло и другую продукцию.

За счет сокращения взаимоотношений с Австралией и с другими недружественно настроенными государствами вырос объем поставок в КНР из России и других стран.

Примечательно, что у Китая напряженные политические отношения как с США, оборот с которыми вырос, и с Австралией, с которой экономические связи ослабли. Иллюстрация к поговорке про «табачок врозь».

Рост товарооборота выгоден России и Китаю: налаженные годами цепочки поставок, отработанные схемы взаимодействия, а также высокие мировые цены на продовольственные товары, по которым, тем не менее, совершаются сделки.

Кроме того, действительно, эффективно работают госпрограммы, помогающие выйти на экспорт в КНР, число поставщиков растет ежегодно.

Рост торгового оборота между РФ и КНР может вырасти как минимум на 10% в год на фоне стабильно растущего спроса», — дал прогноз эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на пандемию, товарооборот между Китаем и Россией в 2021 году достиг рекордного уровня в $146,88 млрд.

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