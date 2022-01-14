Чита, 14 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Увеличено финансирование субсидируемых тарифов для дальневосточников — с 5,49 до 6,5 миллиарда рублей. Еще 4 миллиарда выделяется на субсидирование магистральных авиаперевозок для граждан, которые пользуются социальными льготами. Так что доступность точно повышается, рассказал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в интервью «Российской газете».

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Главным результатом 2021 года он назвал создание Единой дальневосточной авиакомпании, благодаря чему межрегиональные дальневосточные линии получили серьезный толчок для развития.

«Первые 20 социальных маршрутов были профинансированы на 1,23 миллиарда рублей в 2021 году. В 2022 году 5,9 миллиарда выделено на субсидирование 36 социально значимых межрегиональных маршрутов.

Некоторых маршрутов раньше просто не существовало. Были опасения, что они окажутся невостребованными, но загрузка в сезон достигала 90%. Высоким спросом пользовались рейсы из Южно-Сахалинска в Комсомольск-на-Амуре, из Владивостока в Улан-Удэ. Билеты реализуются по приемлемым для людей ценам — от 2,2 тысячи до 10 тысяч рублей», — отметил Алексей Чекунков.

Он также добавил, что некоторые населенные пункты очень далеки и от центральной части России, и друг от друга. Поэтому целью Единой дальневосточной авиакомпании станет 535 маршрутов к 2025 году и два миллиона пассажиров в год. По словам министра, это потребует расширения и обновления авиапарка.

«Уже подписан график — будет закуплено 45 новых самолетов российского производства SSJ-100, Ил-114, Л-410 и ЛМС «Байкал» в 2022—2025 годах», — уточнил Алексей Чекунков.

Как сообщало ИА REGNUM, Единая дальневосточная авиакомпания создана по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году на базе АО «Авиакомпания «Аврора» с интеграцией региональных авиакомпаний — ЧукотАвиа, Хабаровские авиалинии, Авиакомпания Якутия, Полярные авиалинии, Камчатское авиапредприятие, принадлежащих соответствующим субъектам ДФО.

В начале января 2022 года сообщалось, что авиакомпания «Аврора» получит более 5,9 млрд рублей на выполнение перелётов по 36 направлениям — Росавиация объявила итоги отбора получателей субсидии на перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам Дальнего Востока.

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