Кольцово, Новосибирская область, 14 января 2022, 13:59 — REGNUM Управление госэкспертизы и разрешительной деятельности Росатома выдало разрешение на строительство Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») в новосибирском наукограде Кольцово. Об этом сообщило Сибирское отделение РАН.
Уточняется, что параллельно ведётся изготовление оборудования, которое будет смонтировано в ЦКП «СКИФ».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области начали разрабатывать вакуумную систему для ЦКП «СКИФ».
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