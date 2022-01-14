Москва, 14 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Во многих странах мира семейный бизнес является основой экономики, заявил 14 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе форума семейного предпринимательства «Успешная семья — успешная Россия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Семейный бизнес является основой экономик многих стран. Именно такие компании составляют две трети от общей численности предприятий во всём мире, обеспечивают от 70 до 90% годового глобального валового внутреннего продукта и от 50 до 80% занятости», — сказал Мишустин.

Он отметил, что семейное дело — обычная практика для западных экономик, и именно из небольших предприятий выросли целые корпорации.

По его словам, таких предпринимателей объединяет любовь к своему делу и внимание к качеству продукции и услуг, а также мышление масштабами поколений.