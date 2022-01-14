Джакарта, , 13:58 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,7 разрушило здание в провинции Бантен в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Землетрясения в Индонезии (сс) Department of Foreign Affairs and Trade

В агентстве по борьбе со стихийными бедствия Индонезии заявили, что владелец дома не пострадал.

Из-за землетрясения, произошедшего в Индонезии, жители эвакуируются в высокогорье.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд индонезийских районов в Джакарте, Богоре, Тангеранге, Бекаси почувствовали землетрясение магнитудой 6,7.

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