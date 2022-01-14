Кито, 14 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Президент Эквадора Гильермо Лассо официально объявит о создании нового морского заповедника в Галапагосском архипелаге. Об этом пишет Prensa Latina.

Skratos1983 Эквадор

Соответствующий документ предусматривает расширение морских охраняемых территорий архипелага на 60 000 кв. км в дополнение к существующему заповеднику площадью 138 000 кв. км.

Мероприятие планируется провести на борту яхты. Лассо будут сопровождать президент Колумбии Иван Дуке, бывший президент США Билл Клинтон, министр иностранных дел Панамы Эрика Муинес и другие государственные деятели.

Новый заповедник создаст морской коридор между архипелагом и островом Кокос в Коста-Рике. Накануне Лассо уже прибыл на близлежащую территорию.