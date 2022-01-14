Омск, 14 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Омской области, министр внутренней политики и информации Михаил Каракоз уходит в отставку со своего поста. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в своём инстаграме 14 января сообщил омский губернатор Александр Бурков.

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«Сегодня подписал заявление заместителя председателя правительства, министра внутренней политики и информации Михаила Каракоза, который продолжит свою работу на благо нашего государства», — пишет Бурков.

Какую должность займёт Каракоз в дальнейшем, не уточняется.

Справка: Михаил Каракоз родился 23 июня 1982 года в Омске. Окончил Омский государственный аграрный университет по специальности «регионоведение». Избирался депутатом областного Заксобрания четвертого и пятого созывов. В 2014 году был назначен начальником Главного организационно-кадрового управления Омской области, а затем начальником Главного управления внутренней политики региона.

В 2018 году стал заместителем председателя правительства Омской области.

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