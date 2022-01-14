Токио, , 13:56 — REGNUM В Сети появился новый геймплейный трейлер файтинга Persona 4 Arena Ultimax. Его опубликовали на официальном YouTube-канале компании Nintendo.

Nintendo Switch Иван Шилов ©ИА REGNUM

В ролике показаны динамичные сражения между различными персонажами игры Persona 4. Разработчики напоминают, что релиз проекта состоится на Nintendo Switch 17 марта 2022 года.

Добавим, что Arena Ultimax — это спин-офф оригинальной Persona 4 в другом жанре и с новой сюжетной линией. Релиз игры состоялся ещё в 2013 году, но на современных консолях она выйдет только в 2022 году.

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