Сеул, , 13:55 — REGNUM 14 января административный суд Сеула приостановил обязательное предъявление вакцинных пропусков при входе в универмаги и дисконтные магазины, сообщает KBS.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Напомним, что система «вакцинных пропусков», действующая с ноября 2021 года, требует, чтобы люди предъявляли доказательства вакцинации против COVID-19 или отрицательные результаты тестов при входе в места общественного питания. Позднее правительство расширило действие системы «вакцинных пропусков», включив в нее универмаги и дисконтные магазины.

В соответствии с решением суда требование паспортов вакцинации отменяется в дисконтных центрах и в универмагах в Сеуле площадью 3000 квадратных метров и более. Также отменяется требование аналогичного документа у несовершеннолетних в возрасте от 12 до 18 лет, посещающих многофункциональные объекты в столице.