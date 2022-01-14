Оренбург, 14 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. В Оренбурге в ночь на 14 января сгорели два автомобиля, еще две машины получили повреждения. Об том сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.

Pixabay.com Горящая зажигалка

По данным полиции, транспорт горел во дворах домов по улицам Салмышской и Всесоюзной. Причиной происшествия назван поджог. Это стало известно после просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Установлено, что злоумышленник разбил стекла в автомобилях и с помощью зажигалки поджег сиденья.

В настоящее время по подозрению в совершении преступления задержан 18-летний горожанин. Он пояснил полицейским, что ему мерещились роботы, и он с ними сражался. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел, предусмотренных частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»).