Ульяновск, , 13:54 — REGNUM В Ульяновске с начала января в Центральную клиническую медико-санитарную часть имени В. А. Егорова (ЦКМСЧ) обратились более 600 жителей. У большинства — ушибы и повреждение связок, сообщает министерство здравоохранения Ульяновской области.

Лед Наталья Стрельцова © REGNUM

Врачи отмечают, что зимой часто растут случаи травматизма. По данным ведомства, с начала 2022 года в травмпункт МСЧ обратились более 600 пациентов, из них более 40 получили травмы на улице.

Травматолог-ортопед медико-санитарной части Эрик Айрапетян сообщает, что большинство пациентов обращаются с ушибами и повреждениями связочного аппарата коленного и голеностопных суставов.

«Самое частое проявление — отёк в месте травмы, гематома и усиление болей при физической активности, либо полное нарушение функции конечности», — говорит врач.

Он рекомендует своевременно обращаться за медицинской помощью, чтобы не допустить формирование хронических болей из-за рецидивов. И напоминает, что разрыв связок зачастую требует операции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в январские каникулы выявлено 828 административных правонарушений, в том числе 766 — за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности. Также изъято более 600 доз различных видов наркотиков.

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