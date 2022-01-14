Санто-Доминго, , 13:52 — REGNUM Школы Доминиканской республики остаются закрытыми в связи с тем, что Доминиканская ассоциация учителей призвала образовательные учреждения держать свои двери закрытыми до тех пор, пока не пройдет нынешняя волна пандемии коронавируса в стране. Об этом пишет Prensa Latina.

Доминиканская Республика

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«Мы не можем прикидываться дурачками, принимая навязчивую идею министра [Роберто Фулкара] о сохранении преподавания в таких условиях», — сказал в ходе пресс-конференции глава профсоюза Эдуардо Идальго, имея в виду многочисленные случаи заражения коронавирусом в преподавательской среде.

Он также подчеркнул, что тысячи учителей взяли на себя ответственность, выступив с собственными инициативами по установлению контактов со своими учениками через группы WhatsApp и другие методы, которые «отражают высокий уровень приверженности доминиканскому образованию».

Учителя призвали министра к искреннему диалогу для совместного решения проблем здоровья педагогического сообщества.

В свою очередь, Фулкар заявил, что его приоритетом является гарантия права на образование для обучающихся, и в этих рамках он всегда был открыт для диалога со всеми секторами, заинтересованными в достижении этой цели.

Министр отметил, что поскольку система образования нуждается в том, чтобы ее участники направили максимум усилий на повышение качества, он не будет отнимать свое рабочее время, чтобы вступать в полемику или борьбу «с кем бы то ни было».

Фулкар также добавил, что власти всегда были готовы к диалогу, но без переговоров о праве студентов на образование, которое является неприкасаемым.