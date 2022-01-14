Кызыл, , 13:52 — REGNUM На территорию Тувы надвигаются морозы — ночью 15 января температура местами опустится до — 41 градуса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на данные Тувинского гидрометцентра.

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«Утром 16 января местами возможен туман и гололедица на дорогах. Похолодание продержится до конца недели», — отметили в правительстве.

Спасатели в связи с этим предупреждают о повышении риска пожаров в частных домах. Главное управление МЧС по региону призвало жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

Инспекторы рекомендуют топить печки два-три раза в день по 1−1,5 часа. Они также предостерегают граждан использовать при растопке горючие жидкости, а также хранить сгораемые материалы вблизи печей и на их поверхности.