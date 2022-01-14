Москва, , 13:59 — REGNUM В России следует бороться с социальным неравенством. Об этом 14 января заявил министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бедность Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению главы Минфина в России важно не просто обеспечить экономический рост, но также добиться того, чтобы эффект от этого ощущали простые граждане в виде роста своих доходов.

«Важно, чтобы было качество роста, чтобы доходы граждан росли, чтобы граждане видели улучшение. Нужно снижать неравенство, которое влияет на экономический рост. Нам необходимо за счет богатых помогать людям с низким достатком. Чтобы у нас рос средний класс, как элемент стабильности экономического роста. Таки меры обеспечат задачи трёхпроцентного роста экономики», — сказал Силуанов.

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