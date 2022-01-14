Казань, 14 января, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Татарии в отношении бывшего главного инженера одного из заводов завершено расследование уголовного дела по обвинению в нарушении требований охраны труда. Свою причастность к преступлению мужчина полностью признал, сообщает следственное управление СКР по РТ.

Кислота

По версии следствия, на участке аккумуляторного завода утром 16 января 2021 года произошел разлив отходов кислотного электролита. Для ликвидации последствий аварии прибыли обвиняемый и мастер кислотного участка. Будучи ответственным за организацию работ, главный инженер нарушил инструкции и правила, допустив мастера к работам повышенной опасности при отсутствии у него наряда-допуска и средств индивидуальной защиты органов дыхания. Для нейтрализации отходов электролита мастер высыпал в сточный колодец специальный реагент. Несоблюдение пропорций привело к химической реакции в виде хлопка с выбросом пара. В результате мужчина получил ожоги лица и глаз 1−2 степени и в дальнейшем лишился зрения.

До решения суда обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИА REGNUM ранее сообщало, 30 июля 2021 года в цехе прессово-рамного завода ПАО «КамАЗ» получил смертельную травму и скончался через несколько часов в больнице 62-летний рабочий ООО «Регион-Сервис». Предварительно, мужчина осуществлял работы по штамповке детали, часть которой по неустановленной пока причине отлетела ему в голову.

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