История вопроса

Игры в жанре "Приключение" основаны на исследовании игрового мира, взаимодействии с окружением и решении различных головоломок. В подобных проектах особое внимание уделено сюжету, раскрытию характеров персонажей и проработке игровой вселенной. Adventure-игры могут содержать в себе характерные черты других жанров, как, например, action-adventure.