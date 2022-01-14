Токио, 14 января, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Nintendo опубликовала новый геймплейный трейлер Pokemon Legends: Arceus. Ролик доступен на официальном YouTube-канале компании.

Скриншот с YouTube Pokemon Legends: Arceus

В ролике разработчики проекта подробно рассказали о регионе Гисуи (месте действия игры) и основных геймплейных механиках. Например, геймеры смогут использовать своих покемонов для сбора ресурсов и даже путешествовать на них верхом по воде и воздуху.

Напомним, что полноценный релиз Pokemon Legends: Arceus ожидается 28 января 2022 года. Игра станет эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch.