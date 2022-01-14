14 января 2022 | Время чтения 12 мин

Кажется, каждый месяц американские политики все громче бьют тревогу по поводу состояния американо-китайских отношений. Члены как одной, так и другой партии, представители всех ветвей власти, многие политики выступают за серьезный ответ на вызов Китая. Лозунги — больше ресурсов, больше оперативности, больше энергии. Все это уместно. Но Вашингтону не мешало бы прояснить, на что именно направлены эти национальные усилия.

Максим Исаев, , 14:30 — REGNUM Администрация Джо Байдена неоднократно называла Китай главным внешнеполитическим вызовом для США. Министр обороны Ллойд Остин заявил о Китае как о самой приоритетной задаче Пентагона. По словам же госсекретаря Энтони Блинкена, КНР является «самым большим геополитическим испытанием» двадцать первого века. Да и сам глава Белого дома подчеркивал, что в будущем видит между Вашингтоном и Пекином «острейшую конкуренцию». По мере того как его администрация готовится выпустить большое число стратегических документов, в том числе по национальной безопасности, национальной обороне и Индо-Тихоокеанскому региону, многие ожидают, что уделено Китаю будет особое внимание, пишет Ричард Фонтейн в статье, вышедшей 14 января в Foreign Affairs.

США и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Ссылаться на американо-китайское соперничество как на определяющую черту современного мира сейчас стало обычным делом, и аналитики и политики всего политического спектра поддерживают изменение курса Вашингтона с взаимодействия на конкуренцию с Пекином. Отказ от прежней стратегии Вашингтона по сотрудничеству и интеграции, основанной на возможной трансформации поведения Китая, является редким моментом согласия между администрациями бывшего президента Дональда Трампа и нынешней Байдена.

Подобное изменение курса назрело давно, учитывая то, что в рамках предыдущего подхода было достигнуто не так много результатов. Отношения между КНР и США носят в значительной степени конкурентный характер, и политика США направлена на то, чтобы реагировать на действия Китая, а не на то, чтобы их формировать. Стратегия, основанная на этой реальности, — стратегия, которая сочетает в себе коалицию под руководством США с целенаправленными, конкретными усилиями по противодействию напористости Китая, — теперь появляется для защиты интересов и ценностей США.

Однако в новой политике не учтен важный компонент — цель. Конкуренция — это просто описание американо-китайских отношений, а не самоцель. В шквале недавних заявлений явно отсутствует понимание конечной цели, к которой Вашингтон в конечном счете будет стремиться в отношениях с Китаем. Без четко определенной цели любая всеобъемлющая стратегия, скорее всего, приведет к растрате ресурсов, сведет на нет попытки отслеживать прогресс и не получит широкой внутриполитической поддержки, необходимой для ее проведения. Союзники и партнеры США хотят — и заслуживают — знать цели коалиций, в которые Вашингтон все чаще стремится их завербовать. Отсутствие четкой цели для его самопровозглашенного главного приоритета является проблемой для администрации Байдена, и она должна срочно работать над ее устранением.

Джо Байден и Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Все внимание на главном

Хорошие стратегии формулируют желаемое конечное состояние и описывают, как его достичь. В своей знаменитой статье Foreign Affairs 1947 года, например, дипломат и историк Джордж Кеннан выступал за то, что целью политики сдерживания и усилий по усилению напряженности, в условиях которой приходилось действовать Москве, является «либо распад, либо постепенное ослабление советской державы». Постановка такой цели, как это сделали Соединенные Штаты в начале холодной войны, явно исключила другие возможные цели, такие как партнерство и политическая близость между Вашингтоном и Москвой, с одной стороны, или активный отказ от коммунизма, с другой. Обозначив своей целью крах или ослабление московского режима, официальные лица США придерживались политики сдерживания как стратегии, которая с наибольшей вероятностью привела бы к таким положительным результатам.

После окончания холодной войны Соединенные Штаты поставили в связи с Китаем ряд целей и разработали теории о том, как их достичь. В 1997 году президент США Билл Клинтон заявил, что цель Вашингтона в отношении Пекина «не состоит в сдерживании и конфликте, а в сотрудничестве», отметив, что к такому развитию событий, вероятнее всего, приведет «прагматичная политика взаимодействия». Взаимодействуя с Пекином в первую очередь, но не исключительно, через торговлю, администрация Клинтона стремилась создать «стабильный, открытый и неагрессивный» Китай. Американские политики предположили, что такая открытость может даже способствовать либерализации и политическому плюрализму внутри самого Китая.

Администрация Джорджа Буша — младшего в значительной степени продолжила курс на сотрудничество и либерализацию Китая, добавив к ним желание, чтобы страна стала «ответственным участником» международной системы. Вашингтон будет искать области для активного сотрудничества с Пекином по всему спектру глобальных проблем, от терроризма до энергосбережения, в надежде, что китайские лидеры примут активное участие в их решении. Администрация Буша, возможно, менее уверенная, чем ее предшественник, в перспективах сотрудничества, решила подстраховаться, наращивая военный потенциал США и укрепляя альянсы и партнерские отношения по всей Азии.

Джордж Буш — младший и Ху Цзиньтао (сс) White House

Администрация Обамы разделяла многие цели администрации Буша, тем не менее пойдя на еще более значимую подстраховку, по мере того как нарастали сомнения относительно направления и целей Пекина. Тем не менее госсекретарь Хиллари Клинтон отвергла идею враждебного Пекина, заявив, что для Соединенных Штатов и Китая «важно» иметь «позитивные отношения сотрудничества». Администрация объявила о «повороте» или «переноса баланса» к Азии, направленных на формирование таких отношений путем включения их в «региональную структуру союзов безопасности, экономических сетей и социальных связей», которые укрепят позиции Соединенных Штатов.

Президент Дональд Трамп открыл новую эру в американо-китайских отношениях. Его администрация не стремилась ни к сотрудничеству с Пекином, ни к взаимодействию с ним как к главному средству обеспечения интересов США. Отвергая представление о том, что интеграция в глобальный порядок будет стимулировать либо либерализацию Китая, либо ответственное его поведение на международной арене, администрация Трампа назвала Пекин «ревизионистской державой», отношения США с которой будут носить фундаментально конкурентный характер. В стратегии Трампа в Индо-Тихоокеанском регионе, рассекреченной в последние дни его правления, злонамеренная активность Китая рассматривается как данность, которой нужно сопротивляться, часто вместе с партнерами.

Однако администрация Трампа не была образцом единства заявлений и действий, и ключевые политики расходились во мнениях относительно желаемой конечной цели. Так, хотя Трамп предсказывал в 2020 году, что его двусторонняя торговая сделка «сблизит США и Китай во многих других отношениях», госсекретарь Майк Помпео объявил в том же году, что Соединенные Штаты «должны побудить Китай измениться», и предположил, что нельзя исключать усилия по смене режима в Пекине.

Дональд Трамп и Си Цзиньпин во время американо-китайских переговоров The White House

Безусловно, при любом кратком обзоре политики предыдущих нескольких администраций в отношении Китая есть риск приписать их стратегиям согласованность и преемственность, которые не всегда имели место. Правительства не являются унитарными субъектами, цели и подходы меняются в зависимости от меняющихся обстоятельств и участников, а публичные заявления могут противоречить целям отдельных лиц. Тем не менее на протяжении большей части времени после окончания холодной войны, и особенно в годы взаимодействия США с Китаем, цели Вашингтона в отношении Пекина в целом были четкими. Сегодня это просто не так.

Снизу вверх

То, как будут разворачиваться американо-китайских отношения, имеет глубокие глобальные последствия, и поэтому цель политики США должна вытекать из того порядка, которого хочет добиться Вашингтон, и той угрозы, которую Китай представляет для этого порядка. Соединенные Штаты обычно стремятся поддерживать глобальный порядок, управляемый правилами, а не грубой силой, такой, при котором страны пользуются суверенитетом, споры разрешаются мирным путем, рынки открыты для торговли, права человека считаются универсальными, а демократия может процветать.

Хотя собственный послужной список Соединенных Штатов в отстаивании таких принципов вряд ли идеален, страна тем не менее отстаивает их как идеалы, которые должны определять поведение на международной арене. С 1940-х годов Вашингтон выступает против враждебных сфер влияния, возникающих в Евразии, именно потому, что они угрожают желаемому Соединенными Штатами основанному на правилах миропорядку. Всеобъемлющая цель политики США сегодня должна состоять в том, чтобы сохранить основные столпы международного порядка, даже когда конкретные правила и институты меняются и адаптируются.

Из этой всеобъемлющей цели должна вытекать цель политики США в отношении Китая. Учитывая все большую военную и технологическую мощь Китая, его напористое поведение, его экономическую взаимозависимость с Соединенными Штатами и их союзниками, а также несовместимость многих действий Китая с существующим порядком, Вашингтону давно пора сформулировать цель, которая была бы одновременно реалистичной и обеспечивающей безопасность американского народа. Целью политики США в отношении Китая должна быть гарантия того, что Пекин либо не захочет, либо не сможет разрушить региональный и глобальный порядок.

Солдаты НОАК Kremlin.ru

Китай может перестать пытаться ниспровергнуть элементы либерального порядка, если его руководство увидит силу стран, которые привержены этим элементам, и энергию, с которой они противостоят усилиям Китая по их разрушению. Пекин может когда-нибудь даже увидеть свое будущее в сохранении либерального порядка. И даже если этого не произойдет, он может стать неспособным подорвать порядок по ряду причин: из-за собственной слабости Пекина, неприемлемости его авторитарного видения в других странах или относительного усиления сил, приверженных либеральному статус-кво.

Китай, который не желает или не может подорвать региональный и глобальный порядок, является довольно абстрактной целью для политики США, но тем не менее он исключает несколько других потенциальных целей. Вашингтон не будет стремиться превратить Китай в либеральную державу или ответственного участника международной системы. Вашингтон не стал бы добиваться сдерживания в стиле холодной войны или смены режима в Пекине. И это не будет направлено на то, чтобы остановить подъем Китая, а скорее будет противодействовать попыткам Пекина подорвать существующие международные договоренности таким образом, чтобы нанести ущерб Соединенным Штатам и их партнерам.

Прогресс в достижении этой цели почти наверняка будет зависеть от того, как его измерять, но измерить его можно будет (в отличие от прогресса в конкуренции, которую можно понимать широко). Однако подход Китая к глобальным правилам и нормам различен. Пекин стремится не просто отменить и заменить то, что существует в настоящее время, а скорее отказаться от одних принципов, принять другие и переписать остальные. Такая тонкость должна помочь определить приоритеты США, поскольку Вашингтон должен сосредоточиться на сохранении тех элементов либерального порядка, которые одновременно имеют наибольшее значение для интересов США и находятся под наибольшей угрозой из-за поведения Китая.

Из такой цели естественным образом вытекала бы новая среднесрочная политическая повестка: Соединенные Штаты будут стремиться улучшить свое военное положение в Индо-Тихоокеанском регионе по отношению к Китаю; противодействовать использованию Китаем экономического принуждения, в том числе с помощью амбициозной региональной торговой политики, направленной на снижение зависимости стран от китайского рынка; создавать новые технологические партнерства для обеспечения свободного потока информации; и сосредоточить существующие альянсы на защите демократических государств от внешнего вмешательства. Другими словами, Вашингтон продолжит многие из усилий, которые в настоящее время подпадают под широкую конкуренцию, но направит их на сопротивление попыткам Китая разрушить ключевые элементы либерального порядка.

Вашингтон. США (сс) Rebecca Roth. NASA

Все это повлечет за собой изменение того, как администрация Байдена сообщает и думает о своей политике в отношении Китая. Соединенные Штаты не будут строго конкурировать с Китаем, а скорее будут работать над сохранением и расширением основных международных ценностей, которые хорошо служат многим другим странам. Партнеры США не будут обязаны разрывать свои связи с Китаем, чтобы присоединиться к единому блоку, но их будут поощрять за присоединение к коалициям, направленным на противостояние Пекину по конкретным вопросам, таким как экономическое принуждение, военная агрессия, распространение нелиберальных технологий и нарушения прав человека. Сопутствующее сообщение, несмотря на заявления Пекина об обратном, будет заключаться в том, что Вашингтон не стремится подавить усиление Китая, а скорее стремится установить американо-китайское равновесие в долгосрочной перспективе.

Время задуматься

Соединенные Штаты и весь мир могут сосуществовать с могущественным Китаем, который не пытается ниспровергнуть ключевые принципы либерального порядка. Однако на данный момент такая возможность кажется маловероятной. Военный баланс в Индо-Тихоокеанском регионе смещается от США и их союзников к Пекину. Китай все более превращается в экономического гегемона в Азии, а Вашингтон не имеет реального лидерства в торговле. Китайская дипломатия становится все более агрессивной и все более сосредоточенной на внутренних делах других стран, подрывая их суверенитет и независимость.

Хотя сотрудничество с Пекином желательно и теоретически возможно, оно практически не поддерживается, даже в областях, в которых интересы США и Китая, похоже, пересекаются, таких как изменение климата и пандемии. Общая картина весьма привлекательна для Пекина: неуклонно ослабевающая роль США в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами, сопровождаемая неуклонно растущим китайским присутствием.

Часовой на площади Тяньаньмэнь (сс) calflier001

Преодолеть эту тенденцию — непростая задача. Такие шаги займут годы и будут сопряжены с риском. Дипломатия может помочь снизить эти риски, но лишь в ограниченной степени; Соединенным Штатам необходимо будет смириться с усилением напряженности в среднесрочной перспективе, чтобы достичь более стабильного равновесия с Китаем в перспективе долгосрочной.

Кажется, каждый месяц американские политики все громче бьют тревогу по поводу состояния американо-китайских отношений. Члены как одной, так и другой партии, представители всех ветвей власти, многие политики выступают за серьезный ответ на вызов Китая. Лозунги — больше ресурсов, больше оперативности, больше энергии. Все это уместно. Но Вашингтону не мешало бы прояснить, на что именно направлены эти национальные усилия.