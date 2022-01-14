Новосибирск, 14 января, 2022, 13:49 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 14 января, по данным на 17:00 зафиксировано 9-балльное загрязнение воздуха. Результаты опубликованы на сайте сервиса оценки качества воздуха AirVoice.

Цитата из м/ф «Это совсем не про это». реж Александр Федулов. 1984. СССР Несвежий воздух

«Если есть возможность — на улицу лучше не выходить и закрыть окна», — советует ресурс.

Напомним, что в Новосибирске до 10:00 (время местное) 15 января сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.