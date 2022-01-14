Москва, , 13:48 — REGNUM Как и ожидалось, американский Сенат отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока — 2». Причины отклонения этого антироссийского и антиевропейского законопроекта достаточно очевидны, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

«Ясно, что, если бы этот законопроект всё-таки получил бы силу закона, для администрации президента Джо Байдена это бы означало гарантированное ухудшение отношений с Германией и, в конечном счёте, с Евросоюзом, а Байден не заинтересован, чтобы республиканская оппозиция создала ему лишнюю головную боль.

Однако в данном случае интересны последствия такого решения сенаторов. Поскольку большинство в Сенате всё-таки занимает здравомыслящую позицию, вполне вероятно, что законопроект о «драконовских санкциях» против России, предложенный ещё одним «ястребом» Бобом Менендесом, может также оказаться заблокированным или быть принятым в совершенно ином, то есть в намного более смягчённом варианте, чем законопроект.

И вероятность такого развития событий достаточно высока, так как, например, в законопроекте предлагается обязать президента США ввести санкции против компаний, предоставляющих клиентам российских банков «финансовые сообщения».

Хотя в законопроекте не сказано, конкретно о каких компаниях идёт речь, но нетрудно догадаться, что авторы законопроекта намекают на SWIFT, которая зарегистрирована в Бельгии и американскому законодательству не подчиняется.

А санкции США против хотя бы одной европейской компании будут восприниматься не только европейским бизнесом, но даже чиновниками ЕС как угроза суверенитету Европы.

То есть Байдену оппозиционеры в Конгрессе снова пытаются обеспечить головную боль, но по-видимому, у большинства сенаторов хватит здравого смысла этого не делать.

В свою очередь, биржевой рынок газа в Европе не спешит радоваться принятому (точнее, не принятому) американскими сенаторами решению.

Ведь отказ от новых санкций против «Северного потока — 2» не поможет заметно ускорить процесс сертификации газопровода. Цена тысячи кубометров газа на нидерландской бирже TTF опять выросла 14 января до $1100», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», который был предложен сенатором-республиканцем Тедом Крузом (штат Техас), отклонен Сенатом Конгресса США.

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