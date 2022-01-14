Махачкала, 14 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Дагестан за последние годы вернули из зоны боевых действий на Ближнем Востоке 241 ребенка. Все дети находятся под контролем уполномоченных ведомств с целью снижения рисков распространения среди молодежи радикальных экстремистских идей. Об этом в ходе заседания антитеррористической комиссии сообщил советник главы региона, ответственный секретарь комиссии Далгат Фейзуллаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

По его словам, дети, которых удалось вывезти с территории Ирака и Сирии, проходят реабилитацию и социальную адаптацию.

«Правильно выстроенный подход к реабилитации указанных детей позволил уменьшить риск распространения среди них радикальных, экстремистских идей и взглядов», — цитирует Фейзуллаева пресс-служба главы Дагестана.

Напомним, работа по возвращению детей, оказавшихся по разным обстоятельствам в зоне военных конфликтов на Ближнем Востоке, ведется российскими властями, в том числе уполномоченным по права ребенка в России, дипломатами, региональным руководством, уже не один год. За это время были возвращены из Сирии и Ирака сотни российских детей, которых родители из Чечни, Ингушетии, Дагестана, Северной Осетии, Тверской, Тюменской, Пензенской, Ярославской, Брянской, Волгоградской областей, Москвы и других субъектов РФ в разное время вывезли за рубеж. После гибели родных или их задержания несовершеннолетние оказались в лагерях беженцев, приютах, в тюрьмах.

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