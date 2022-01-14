Ярославль, 14 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Проекты благоустройства дворов в Ярославской области должны быть готовы к 20 февраля. Об этом 14 января на заседании в правительстве региона заявил врио губернатора Михаил Евраев.

Yarregion.ru Михаил Евраев

Согласно новой программе, благоустроить планируют свыше 200 дворов во всех муниципальных образованиях. Ещё хотят построить 100 спортивно-игровых площадок и больше 20 для выгула собак. Глава Ярославской области настаивает на индивидуальном подходе.

«Двор — в первую очередь для людей, чтобы им было удобно, чтобы там были деревья, дорожки, чтобы это была по-настоящему комфортная среда. Вот что хотелось бы, чтобы мы получили в результате, а не залитые асфальтом тротуары. Программу будем реализовывать вместе с жителями, чтобы они принимали непосредственное участие в этом. Не надо брать типовую историю, все должно преломляться на местности, на конкретный город и район. Представьте, что вам в этих дворах жить. И тогда все будет красиво, удобно и комфортно», — сказал Михаил Евраев.

К 20 февраля разработают проектно-сметную документацию, а к 1 мая уже должны определиться подрядчики. К концу лета — начнутся приёмки первых дворов, ну, а к середине октября сдать должны все объекты.

Средства будут предоставлены из федерального бюджета. Ярославль получит более 800 миллионов рублей, Рыбинск — 242 миллиона, 54 — Переславль-Залесский.