Проекты благоустройства дворов в Ярославской области подготовят к весне
Ярославль, 14 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Проекты благоустройства дворов в Ярославской области должны быть готовы к 20 февраля. Об этом 14 января на заседании в правительстве региона заявил врио губернатора Михаил Евраев.
Согласно новой программе, благоустроить планируют свыше 200 дворов во всех муниципальных образованиях. Ещё хотят построить 100 спортивно-игровых площадок и больше 20 для выгула собак. Глава Ярославской области настаивает на индивидуальном подходе.
К 20 февраля разработают проектно-сметную документацию, а к 1 мая уже должны определиться подрядчики. К концу лета — начнутся приёмки первых дворов, ну, а к середине октября сдать должны все объекты.
Средства будут предоставлены из федерального бюджета. Ярославль получит более 800 миллионов рублей, Рыбинск — 242 миллиона, 54 — Переславль-Залесский.
Справка: В конце 2021 года врио губернатора Михаил Евраев провел серию встреч и переговоров в федеральных министерствах, в результате чего региону было дополнительно выделено 1,2 млрд. рублей на благоустройство дворовых территорий. Еще 600 миллионов на эти же цели запланированы в региональном бюджете. Таким образом, общий объем финансирования на проекты благоустройства составит 1,8 млрд рублей. Это позволит увеличить число реконструируемых дворовых пространств в 3 раза.