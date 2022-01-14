* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:47 — REGNUM Источники среди населения уезда Бала Булук афганской провинции Фарах сообщают об аресте талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гражданина Канады.

Арест Pixabay.com

Один из жителей провинции сообщил газете «8 Собх», что гражданин Канады был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошлой ночью.

По его словам, мужчина был задержан во время поездки из Герата в Фарах в пассажирском автобусе.

Местные источники в Фарахе сообщают, что гражданин Канады был опознан и арестован на контрольно-пропускном пункте талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Бала Булук.

Свидетель инцидента сообщил «8 Собх», что гражданина Канады сопровождал житель Герата, который также был задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Предоставить какую-либо информацию относительно ареста гражданина Канады местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарах отказались.