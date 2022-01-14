Талибы* арестовали гражданина Канады в афганском Фарахе
Кабул, 14 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Источники среди населения уезда Бала Булук афганской провинции Фарах сообщают об аресте талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) гражданина Канады.
Один из жителей провинции сообщил газете «8 Собх», что гражданин Канады был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прошлой ночью.
По его словам, мужчина был задержан во время поездки из Герата в Фарах в пассажирском автобусе.
Местные источники в Фарахе сообщают, что гражданин Канады был опознан и арестован на контрольно-пропускном пункте талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Бала Булук.
Свидетель инцидента сообщил «8 Собх», что гражданина Канады сопровождал житель Герата, который также был задержан талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Предоставить какую-либо информацию относительно ареста гражданина Канады местные представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Фарах отказались.