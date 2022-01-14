Чита, 14 января, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Забайкалье за 2021 год капитальный ремонт провели в 402 домах, заменено 38 лифтов в многоквартирных домах. На эти работы было направлено 690 миллионов рублей. Об этом доложил зампред правительства региона Сергей Гордеев 14 января на совещании по исполнению поручений президента РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО. Подробности сообщает пресс-служба забайкальского правительства.

Капремонт

«В 2022 году эта работа будет продолжена. Планируем отремонтировать 360 многоквартирных домов, стоимость работ составит 981 миллион рублей, в том числе предстоит заменить 33 лифта на сумму 71 миллион рублей», — пояснил Сергей Гордеев.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подчеркнул, что все работы должны быть синхронизированы.

«Нужно принимать во внимание график проведения уличных ремонтных работ. Капитальный ремонт, благоустройство территории, её озеленение, освещение, укладка тротуарной плитки и другие работы должны проводиться одновременно», — добавил Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, перед забайкальским фондом капремонта стоит ряд значительных задач, в том числе — капитальный ремонт 325 домов. Всего необходимо освоить 800 миллионов рублей.

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