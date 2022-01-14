Нью-Йорк, США, 14 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. «Оклахома-Сити Тандер» одержал победу над «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 130:109.

Баскетбол

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. В составе «Бруклина» защитник Джеймс Харден набрал 26 очков.

«Оклахома» одержала 14-ю победу в 41 матче и занимает 27-е место в турнирной таблице НБА. «Бруклин» потерпел 15-е поражение в 41 игре и идёт на седьмом месте.

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